Takie domy można kupić na licytacjach komorniczych w Łódzkiem ZDJĘCIA

Dom w Tuszynie - 228 450,00 zł. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój XVII, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości Opis nieruchomości: udział 1/2 niewydzielonej części nieruchomości - działki nr 383, 389/3 i 390/1 o łącznej powierzchni 0,0959 ha. Przedmiotowa działka jest zabudowana wolnostojącym, nowym, jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym, oddany do użytku w 2011r., o konstrukcji murowanej, posiadającym pow. użytkową 130,10 m2. W bryle budynku znajduje się pomieszczenie garażowe i pomieszczenie gospodarcze o łącznej pow. 29,30 m2. Na działce znajduje się również "stary" jednokondygnacyjny murowany budynek mieszkalny, z początku lat 60. Budynek ten o pow. zabudowy 62,00 m2, posiada powierzchnią użytkową 48,50 m2. Suma oszacowania wynosi 304 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 228 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 460,00 zł. Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 92 1020 3916 0000 0902 0078 6749.. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

