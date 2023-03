Tak Polonia powstrzymała Widzew II, który uratował punkt w 97 minucie ZDJĘCIA

Miejscowa Polonia po 90 minutach prowadziła z liderem tabeli Widzewem II Łódź 1:0, po golu Adriana Malickiego z rzutu karnego tuż przed końcem pierwszej połowy.

Goście walczyli jednak do końca i już w siódmej minucie doliczonego czasu gry Konrad Niedzielski wpakował głową piłkę do piotrkowskiej bramki. Mecz skończył się podziałem punktów. W najbliższą sobotę widzewiacy zmierzą się na swoim boisku z GKS Bełchatów i jeśli wygrają będą bardzo blisko awansu na trzecioligowe boiska. Początek meczu o godzinie 12.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z piotrkowskiego meczu. Ich autorem jest Adrian Lizakowski. ą