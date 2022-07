Tak oszczędzisz na jedzeniu wykorzystując resztki. Piwo z czerstwego chleba, pesto z liści rzodkiewki...

Z danych Banków Żywności wynika, że statystyczna polska rodzina wyrzuca rocznie do kosza produkty o wartości co najmniej 3 tysięcy złotych. Dziś, przy szalejącej inflacji, myślę, że to jest dużo więcej. Zatem jest to kwota, którą już możemy mieć w portfelu, jeśli zrobimy racjonalne zakupy – mówiła niedawno w rozmowie z Polska Press Sylwia Majcher, edukatorka ekologiczna, autorka bestsellera „Gotuję, nie marnuję”.

I podpowiadała np., w jaki sposób można wykorzystać fusy od kawy.

Trend zero waste, czyli niemarnowania jedzenia staje się coraz bardziej popularny. Jego zwolennicy dzielą się w sieci pomysłami na zastosowanie resztek. Podsuwają je też m.in. twórcy aplikacji To Good To Go, przeciwdziałającej marnowaniu żywności.