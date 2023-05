Tak mieszka Sylwia Nowak. Piosenkarka, aktorka i fotomodelka pochwaliła się nowym domem. ZDJĘCIA

Tak mieszka Sylwia Nowak. Piosenkarka, aktorka i fotomodelka pokazała nowy dom

Pochodząca z okolic Radomska piosenkarka, aktorka i fotomodelka na Instagramie dzieli się fotografiami z najnowszych sesji, nagrań do teledysków i seriali oraz ważnymi wydarzeniami ze swojego życia. Sylwię znamy m. in. z seriali "Miłość na bogato", "Barwy szczęścia" czy "Na Wspólnej". Ostatnio pochwaliła się zdjęciem z planu serialu "Święty". Zagrała też w filmach Patryka Vegi "Bad Boy" i "Pętla".

Sylwia Nowak pokazała luksusowe wnętrza. W jej nowym domu są dwie łazienki, klimatyczny kominek, duża przestrzeń salonowo-kuchenna i gabinet.

- Moja łazienka, moje domowe spa - opisuje Sylwia. - Jest zdecydowanie „kobieco”, ale bardzo chciałam, by ta przestrzeń była na maxa kojąca - pisze o pierwszej łazience. Druga jest w nieco innym stylu: - Bardzo chciałam, by ta łazienka nawiązywała nieco do betonu, który pojawia się w przestrzeni naszego w domu. Chciałam, by ta łazienka była nieco surowa i męska, ale jednak przełamana ciepłem drewna, które również jest ważnym akcentem wykończenia naszej przestrzeni w domu. Tutaj pojawiło się w postaci lamelowych paneli na suficie i szafce.