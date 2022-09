Tak kiedyś wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego. Zobacz STARE ZDJĘCIA! mk, NAC

Za nami 1 września, czyli rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Dzieci wróciły do szkół po dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy. Współczesne rozpoczęcia roku szkolnego znacznie różnią się od tych sprzed kilkudziesięciu lat, a to tegoroczne podobnie jak rok temu jest wyjątkowe, bo zorganizowane w warunkach pandemii. To, jak kiedyś witano rok szkolny, można zobaczyć na zdjęciach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Prezentujemy historyczne fotografie.