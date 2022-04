Tak kiedyś wyglądał śmigus-dyngus. Lany poniedziałek na starych fotografiach. ZDJĘCIA

Tak kiedyś wyglądał śmigus dyngus. Zobacz archiwalne ZDJĘCIA!

Poniedziałek wielkanocny, zwany też lanym poniedziałkiem to drugi dzień świąt. W polskiej tradycji polewa się tego dnia dla żartów wodą inne osoby. Jest to nawiązanie do dawnych praktyk pogańskich, łączących się z symbolicznym budzeniem przyrody do życia i co roku odnawialnej zdolności ziemi do rodzenia.

Tak kiedyś wyglądał śmigus dyngus: