Tak budują podziemną stację w pobliżu Manufaktury. Rozpoczęło się wylewanie ścian szczelinowych

Z podziemnego przystanku ruchomymi schodami będzie można wyjechać na powierzchnię niemal wprost do Manufaktury, a także na pobliskie przystanki komunikacji miejskiej. Z kolei z peronów co kilka minut będą odjeżdżały pociągi w kierunku Łodzi Fabrycznej, Widzewa i dalej Koluszek, a w odwrotnym kierunku – na Dworzec Kaliski, Retkinię i do Pabianic oraz w stronę Żabieńca, Radogoszcza, Zgierza i dalej w stronę Kutna i Łowicza. Będzie też można stąd dojechać na Chojny i Dąbrowę.

Budowa przystanku Polesie weszła obecnie w fazę betonowania tzw. ścian szczelinowych. To grube tafle betonu wylewane pionowo w dół. Na dnie wykopu zetkną się one z tzw. płytą denną, na której ułożone będą tory i powstaną perony. Po wylaniu ścian przez gotową już betonową klatkę podziemnej stacji przewierci się maszyna drążąca dwutorowy tunel. Na tym odcinku pracuje Katarzyna, czyli większa z dwóch wykorzystywanych w Łodzi maszyn, drążąca tunel o średnicy 12,7 metra i długości 3 km pomiędzy Kozinami a Dworcem Fabrycznym. Znajduje się ona obecnie pomiędzy ogródkami działkowymi przy ul. Drewnowskiej a ulicą Karskiego i sukcesywnie zbliża się do przystanku Polesie. Po przewierceniu się przez ściany szczelinowe skieruje się ona dalej w kierunku kolejnego przystanku – Łódź Śródmieście, zlokalizowanego u zbiegu ulicy Zielonej i alei Kościuszki, którego budowa na razie jest w fazie przygotowawczej.

Cały tunel, zgodnie z zapowiedziami inwestora, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe, powinien być gotowy do końca przyszłego roku. Pociągi pojadą nim w roku 2023.