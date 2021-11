Ta zakaźna choroba wraca przez pandemię COVID-19! Sprawdź, skąd pochodzi zagrożenie

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na walkę z odrą?

Już w 2020 roku eksperci WHO alarmowali, że szczepionki przeciw odrze może nie otrzymać nawet 94 mln ludzi na świecie. Na początku tego właśnie roku programy szczepień wstrzymano aż w 26 krajach świata , po czym nie wszędzie zostały one podjęte na nowo. Spadła także zgłaszalność na szczepienia przeciw odrze.

Ochrona przed odrą w Polsce zagrożona

Poziom zaszczepienia przeciw odrze, który według WHO gwarantuje odporność zbiorową na tę chorobę (gdy już nie ma kto zarażać), to 95 procent społeczeństwa. Osiągnęliśmy go w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku. Jednak już w 2017 roku spadł on poniżej wartości granicznej. Wtedy właśnie odnotowano 133 zachorowania (najwięcej od 6 lat), w 2018 roku było to już 339 osób, a w 2019 r. – aż 1 492 chorych! Taki wzrost nastąpił po 10 latach, w których odra była bliska eliminacji.

Obecnie na odrę chorują głównie osoby niezaszczepione, a w 40 proc. przypadków są to dorośli. Zjawisko nasila się m.in. za naszą wschodnią granicą.

Choć przejście odry zapewnia odporność na całe życie, grozi powikłaniami. Są one przy tym cięższe u osób dorosłych niż w pierwszych latach życia. Dorośli mogą zarażać zwłaszcza dzieci, którym nie podano jeszcze szczepionki przeciw tej chorobie. Dla najmłodszych jest przy tym wiodącą przyczyną śmierci.