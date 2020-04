Tą akcją żyła cała Polska. Elisabeth Revol wydała książkę, w której opisuje wyprawę z Tomaszem Mackiewiczem na Nanga Parbat FOTO

Przez wiele dni mieszkańcy całego kraju i Działoszyna żyli akcją ratunkową na Nanga Parbat. W rodzinnym Działoszynie odprawiano msze w intencji Tomka, podobnie jak w wielu innych miastach w Polsce. Choć akcję ratunkową bez wątpienia można uznać za sprawną, udało się ocalić jedynie Elisabeth Revol. Niedawno ukazała się jej książka „Przeżyć. Moja tragedia na Nanga Parbat”, w której rozprawia się z Nanga Parbat i szczegółowo opisuje wyprawę z Tomaszem Mackiewiczem. Jest autentyczna i chwyta za serce, pokazując jak wielką pasją mogą być góry. Nic dziwnego, że książka szybko stała się hitem i jest dzisiaj jedną z najchętniej wybieranych przez czytelników. Elisabet Revol tłumaczy, że jej napisanie było dla niej swego rodzaju terapią.

Wciąż wracam do tego, co przeżyłam tam z nim - a potem już bez niego. Kiedy jestem sama, przychodzą mi do głowy jednocześnie tysiące niuansów. Może potęga słów złagodzi ból... Cały czas myślę o nim; o tym, jak żył, o jego filozofii, jego sztuce życia, jego miłości do Nangi... - to cytat z listu Elisabeth Revol do tragicznie zmarłego partnera wspinaczkowego Tomka Mackiewicza