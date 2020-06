Szykuje się wielka przebudowa ul. Przybyszewskiego w Łodzi, w tym wiaduktu ZDJĘCIA

3 km ulicy do remontu

Szykuje się jeden z ważniejszych drogowych remontów w Łodzi. Do przebudowy są trzy odcinki ul. Przybyszewskiego wraz z wiaduktem, łącznie ok. 3 km ulicy.

Ul. Przybyszewskiego będzie remontowana od ul. Kilińskiego do al. Śmigłego - Rydza. Do przebudowy jest też fragment ul. Przybyszewskiego od wiaduktu do ul. Lodowej wraz z wiaduktem, a także odcinek od pl. Reymonta od ul. Kilińskiego.

Remont w okolicy wiaduktu

Miasto zapowiada, że wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na wyburzenie wiaduktu na ul. Przybyszewskiego oraz na remont ul. Przybyszewskiego od wiaduktu do ul. Lodowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lodową. Najpierw rozebrana i postawiona od nowa zostanie połowa wiaduktu - północna nitka, a następnie południowa wraz torowiskiem tramwajowym.

Możliwe, że do końca roku uda się podpisać umowę z wykonawcą. Wtedy prace mogłyby ruszyć w 2021 roku. W październiku Urząd Marszałkowski rozstrzygnąć ma konkurs na dofinansowanie inwestycji (urząd właśnie złożył wniosek).