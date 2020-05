Szykują się derby Łodzi w I lidze! Porażka ŁKS z Górnikiem - ZDJĘCIA

Nie tak to miało wyglądać, oj nie tak! W pierwszym po wznowieniu rozgrywek PKO Ekstraklasy meczu ŁKS Łódź przegrał na swoim boisku z Górnikiem Zabrze 0:1 (0:1). To wynik, który sprawia że łodzianie są blisko spadku do I ligi. Jeśli Widzew Łódź, który jest liderem II ligi, awansuje na zaplecze ekstraklasy, będziemy mieli od jesieni derby Łodzi w I lidze.

ŁKS Łódź 0-1 Górnik Zabrze 0:1 (0:1)

Bramka

0:1 Girgos Giakoumakis (36) ŁKS: Arkadiusz Malarz - Jan Grzesik, Carlos Moros Gracia, Maciej Dąbrowski, Tadej Vidmajer (83, Adrian Klimczak) - Pirulo (66, Antonio Domínguez), Dragoljub Srnić, Michał Trąbka, Maciej Wolski (76, Łukasz Sekulski), Adam Ratajczyk - Jakub Wróbel. Trener: Wojciech Stawowy. Sędziował: Bartosz Frankowski (Toruń). Żółte kartki: Dąbrowski - Giakoumakis. Mecz bez udziału publiczności. Ich nie zobaczysz już w Ekstraklasie w tym sezonie Wideo