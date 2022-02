Szukasz szybkiego kontaktu z dzielnicowym? Policja przypomina o mobilnej aplikacji „Moja Komenda”, która to ułatwia

Aplikacja „Moja Komenda” została przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz policję w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Jest bezpłatna i opracowana na urządzenia mobilne bazujące na systemach operacyjnych Android oraz iOS.

- Aplikacja, po jej zainstalowaniu, może pracować w trybie off-line, jednak jej pełne funkcjonalności są widoczne przy zapewnieniu dostępu do sieci Internet. Baza danych zawiera informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnicowych z terenu kraju. Baza danych, poprzez sieć redaktorów lokalnych, aktualizowana jest w systemie ciągłym, w związku z czym zaleca się zapewnienie okresowego dostępu do sieci Internet, podczas którego następuje automatyczna aktualizacja informacji. W celu ograniczenia transmisji danych aktualizowane są wyłącznie dane, które uległy modyfikacji. W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu aplikacji, po jej uruchomieniu może wystąpić kilkusekundowa zwłoka związana z aktualizacją danych – informują organizatorzy. - Jest to narzędzie, które zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju.