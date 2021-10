Szpon diabła i inne odkrycia w lasach Nadleśnictwa Poddębice. Zobacz niecodzienne znaleziska przyrodnicze ZDJĘCIA

Najbardziej mrocznego, jeśli chodzi o nazwę, odkrycia dokonano w okolicach Szadku w trakcie prac leśnych znaleziono, gdzie natrafiono na stanowisko grzyba o nazwie okratek australijski (Clathrus archeri, ang. Divil’s claw, czyli „szpon (pazur) diabła).

- Grzyb należy do rodziny sromotnikowatych, co sugeruje jego nieciekawy zapach – przybliża Sylwester Lisek z Nadleśnictwa Poddębice. - Po raz pierwszy pojawił się w Europie w 1914 roku we Francji. W Polsce stanowiska potwierdzono w latach 70-tych XX w. Znaleziono go wtedy na Dolnym Śląsku oraz w okolicach Biłgoraja, na wschodzie Polski. Dziś występuje na ponad stu stanowiskach: w Polsce południowo-wschodniej, na Dolnym Śląsku, wybrzeżu bałtyckim czy w Polsce centralnej. Nasze stanowisko idealnie wpisuje się w jego aktualny zasięg. Jak na razie znaleziono trzy sztuki tego ciekawego, choć obcego naszej przyrodzie, grzyba.