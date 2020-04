Szpital w Atlas Arenie, izolatorium na ŁKS i Widzewie

Prezydent Łodzi powiedziała między innymi:

Drodzy łodzianie. Przez ostatnią dobę w Łodzi przybyły tylko dwie zakażone osoby, natomiast kwarantannę zakończyło kolejnych 200 łodzian. To cieszy. Jeszcze niedawno w kwarantannie mieliśmy 3,5 tys. osób. Dziś tylko 1100. Ale wciąż nie wiemy, jak sytuacja będzie wyglądała w najbliższych dniach. Dlatego, deklaruję wszelką pomoc, gdy byłaby potrzebna pilnego stworzenia nowych izolatoriów lub szpitali.

W tym celu oddaję do dyspozycji stosownych władz pomieszczenia na stadionach ŁKS i Widzewa, halę Expo, Atlas Arenę i halę siatkarską przy al. Unii. Wierzę głęboko, że obiekty te nigdy się do tego celu nie przydadzą, ale gdyby jednak - są do dyspozycji.