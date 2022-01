Szpital im. Kopernika w Łodzi zyska nowy pawilon. Ma być wygodniej i więcej możliwości leczenia

W szpitalu im. Kopernika w Łodzi rozpoczął się kolejny etap rozbudowy i remontu. Sprzed szpitala zniknął już podjazd prowadzący na piętro, wkrótce w jego miejscu pojawi się nowy, piętrowy pawilon.

Ma to być bliźniaczy budynek do istniejącego już pawilonu przy północnej stronie szpitala. Na 3 tys. mkw. powierzchni znajdą się m.in. nowy hol wejściowy, szatnie, gabinety lekarskie i zabiegowe, gabinet USG, pomieszczenia sanitarne i dla personelu. Na potrzeby pandemii znajdzie się izolatka i pomieszczenie do dekontaminacji przy wejściu.

-Wejście będzie zorganizowane zupełnie inaczej – podkreśla łódzki architekt Ryszard Zawierucha, który jest autorem koncepcji tej rozbudowy. Jak wyjaśnia pacjenci udający się do różnych części szpitala nie będą się już mieszać, co będzie bezpieczniejsze.

W pawilonie znajdą się też dwie izby przyjęć: dla pacjentów planowych oraz dla szpitalnego oddziału ratunkowego. Do tej pory izba przyjęć była jedna, teraz będą one rozdzielone, co zwiększy komfort pacjentów.