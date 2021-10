Szpital Biegańskiego w Łodzi tylko dla zakażonych COVID-19. W regionie łódzkim czas już przekształcać łóżka szpitalne w covidowe

W regionie łódzkim przekroczona została liczba 270 pacjentów hospitalizowanych z COVID-19. To oznacza, że zgodnie z planem trzeba znów przekształcać łóżka zwykłe w covidowe. Pierwsze decyzje już zapadły.

Od piątku w szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi ma być dodatkowe 110 miejsc dla zakażonych koronawirusem. To duża zmiana. Obecnie takich miejsc jest 169, z tego zajętych jest 125 miejsc.

Dodatkowe 110 miejsc zwiększy liczbę łóżek aż do 279. Jednak obecnie zajmują je pacjenci oddziałów: kardiologicznego, internistycznego i dermatologicznego. Szpital chce do piątku większość z nich wyleczyć i wypisać do domu.