Szok na Piłsudskiego. Kibice Widzewa na przegranym meczu z Koroną 1:2 ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Widzew Łódź dalej od bezpośredniego awansu do PKO Ekstraklasy. To dlatego, że we wtorkowy wieczór przegrał na swoim stadionie przy Piłsudskiego z Koroną Kielce 1:2 (0:0).