Szlakiem nietypowych cmentarzy. Jak wspomina się zmarłych w innych zakątkach wschodniej Europy? ZDJĘCIA

Nie wszędzie wizyta na cmentarzu kojarzy się jedynie z zadumą i smutkiem. W rumuńskiej wiosce Sapanta przy granicy z Ukrainą jest jedna z najbardziej unikalnych nekropolii na świecie. Tu o zmarłych wspomina się z uśmiechem na twarzy. To przez niecodzienne wyrzeźbione w drewnie i pokolorowane nagrobki, na których w formie płaskorzeźby pokazuje się zmarłego tym, kim był za życia i jak został zapamiętany na wieki. Mechanik na zawsze będzie się już krzątał przy samochodzie, krawiec pracował przy starej maszynie singera, a miejscowy pijaczek... wznosił z kolegą toasty kuflem piwa. Ale to nie jedyny nietypowy cmentarz, który znaleźć można w Europie.

Cmentarz w Sapancie położnej w północnej Rumunii tuz przy jej granicy z Ukrainą ze względu na swój wyjątkowy charakter zyskał przydomek „Cimitirul Vesel”, czyli Wesołego Cmentarza, co weszło do oficjalnego obiegu, bo tak mówią o tym miejscu przewodniki czy kierunkowskazy. Historia niezwykłej nekropolii w jej „wesołej” odsłonie sięga 1935 roku. Wtedy to pierwszy drewniany kolorowy nagrobek z równie niecodziennym opisem wykonał miejscowy artysta Ioan Stan Pătraș. Jak dobrze pomysł został przyjęty przez mieszkańców, świadczą nie tylko kolejne egzotyczne dla naszej kultury epitafia, ale i fakt, ze po śmierci mistrza jego dzieło kontynuuje uczeń Dymitru Pop. Obecnie na Wesołym Cmentarzu, który z roku na rok przyciąga coraz większe rzesze turystów, podziwiać można ponad 800 nagrobków w tak niecodzienny sposób przypominających o pochowanych tu zmarłych.