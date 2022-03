Szkoły w Łodzi przyjmują ukraińskie dzieci - już ponad 110 zapisanych, a każdego dnia przychodzą nowe

Szkoły przyjmują ukraińskie dzieci

Już 111 dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy zostało zapisanych do miejskich placówek edukacyjnych. Wszystkie rodzice zgłosili już po 24 lutego. 20 dzieci przyjęły przedszkola, 79 – szkoły podstawowe, 7 – licea ogólnokształcące, 2 – szkoły zawodowe i 3 – szkoły podstawowe specjalne. To są dane, zebrane na koniec ubiegłego tygodnia. Wczoraj, tj. w poniedziałek 7 marca, do placówek zgłaszali się kolejni zainteresowani. Dyrektorzy od rana już odbierali telefony i przyjmowali rodziców z dziećmi. Spodziewają się, że każdego dnia będzie ich coraz więcej.

- Przed weekendem przyjęliśmy pięcioro, wczoraj kolejnych pięcioro się zgłosiło – mówiła przed południem Bogumiła Cichacz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70 przy ul. Rewolucji 1905 r. - To dziewczynki i chłopcy, którzy trafią do klas VII i V.

Ta szkoła ma doświadczenie w pracy z obcokrajowcami – uczy się tu już od dawna kilkanaścioro dzieci m.in. z Ukrainy (najliczniejsza grupa), ale też z Gruzji czy Kamerunu.