Efekt słabej postawy jest taki, że na 10 kolejek przed końcem sezonu GKS Bełchatów zajmuje w pierwszoligowej tabeli odległe 15 miejsce i ma zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Wpływ na nieskuteczną grę mają, czego zresztą trener wcale nie kryje, zaległości finansowe klubu w stosunku do piłkarzy. Szkoleniowiec liczy jednak na przełamanie drużyny w sobotnim starciu z sosnowieckim Zagłębiem na swoim boisku. - To, co dzieje się w głowach zawodników przez te nasze problemy finansowe, też robi swoje - mówi Marcin Węglewski. - Brakuje spokoju w wykończeniu akcji, niektórzy piłkarze za bardzo chcą się przełamać, przez co trudno nam się w tych dogodnych sytuacjach skutecznie odnaleźć. Trzeba też przypomnieć, że jesteśmy zespołem, który nawet robiąc awans, nie strzelał wielu goli. Pracujemy nad tym w treningach i wierzę, że się przełamiemy, bo te dobre sytuacje przecież stwarzamy. ą