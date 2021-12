Sześć interesujących projektów Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi z gwiazdami igrzysk

Z dziennikarzami spotkali się Mieczysław Nowicki, prezes RROl, Tomasz Rosset wiceprezes RROl, Marcin Młynarczyk, sekretarz RRO oraz zaproszeni goście: olimpijczyk Piotr Małachowski, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Sławomir Majcher i komandor Biegu Sylwestrowego Gabriel Kabza.

1. Dotknij olimpijskiego medalu

W 17 spotkaniach z medalistami olimpijskimi wzięło udział ponad 1000 uczestników. W trakcie spotkań do rąk dzieci i młodzieży trafiły olimpijskie trofea i inne pamiątki, odbyły się konkursy z nagrodami, medaliści opowiadali o swojej sportowej przygodzie i zachęcali do aktywności fizycznej, sportowego trybu życia, zdrowego odżywiania, walki z nadwagą i otyłością, propagowali idee fair play, uczciwego współzawodnictwa i poszanowania tradycji. Do udziału w akcji zaproszono polskich medalistów Igrzysk Olimpijskich. W tej edycji projektu byli to: Justyna Iskrzycka, Renata Mauer-Różańska, Anita Włodarczyk, Luiza Złotkowska, Kajetan Broniewski, Dariusz Goździak, Ruben Limardo, Tomasz Kucharski, Piotr Małachowski, Tadeusz Mytnik i Wojciech Nowicki (w towarzystwie trenerki Joanny Fiodorow). Projekt objął swoim zasięgiem woj. łódzkie, wśród odwiedzonych miejscowości znalazły się: Chechło II, Dzierzgówek, Lipiny, Łowicz, Łódź, Niewiadów, Opoczno, Pabianice, Piątek, Popów, Sieradz, Stare Skoszewy, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd oraz Zgierz.

2. Olimpijskie wspomnienia

To projekt łączący walory edukacyjne z poszanowaniem tradycji i kultywowaniem pamięci o polskich olimpijczykach. Realizacja projektu umożliwia upamiętnienie ważnych wydarzeń w historii polskiego sportu i osób, których postawa stanowi wzorce dla kolejnych pokoleń. Profesjonalnie przygotowane i zmontowane rozmowy staną się elementem edukacyjnym, który będzie wykorzystywany w szkołach oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz w akcjach realizowanych przez Regionalną Radę Olimpijską w Łodzi. W ramach projektu zrealizowano 10 programów, w których wzięli udział olimpijczycy z regionu łódzkiego: Lucjan Józefowicz (Tokio 1964), Jan Kudra (Tokio 1964), Lucyna Krawcewicz (Meksyk 1968), Barbara Niemczyk (Meksyk 1968), Włodzimierz Cieślak (Monachium 1972), Jerzy Czerbniak (Monachium 1972), Paweł Kaczorowski (Monachium 1972), Kazimierz Maranda (Monachium 1972), Mieczysław Nowicki (Monachium 1972, Montreal 1976).

3. Wielka olimpijska Lekcja WF

Wielka Olimpijska Lekcja WF odbyła się pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i była poświęcona różnym dyscyplinom sportu. Zajęcia, trwające około 2 godzin, odbyły się w halach, których powierzchnia pozwoliła na wyznaczenie 4-5 sektorów odgrodzonych siatką, słupkami lub innymi elementami. W każdej części odbywały się treningi związane z daną dyscypliną, tak by uczestnicy mogli poznać jej specyfikę.

W roli trenerów wystąpili goście specjalni – olimpijczycy z Tokio 2020 Mateusz Borkowski i Mateusz Rzeźniczak oraz medaliści olimpijscy – Luiza Złotkowska, Dariusz Goździak i Tomasz Kucharski, a wspomagali ich inni olimpijczycy z poprzednich igrzysk: Agnieszka Domańska, Agnieszka Krzynowek, Bogumiła Matusiak, Elżbieta Nowak, Wanda Panfil, Małgorzata Pskit, Sylwester Bednarek, Piotr Kędzia i Tomasz Kupis, a także mistrzyni Europy w siatkówce Małgorzata Niemczyk oraz trener olimpijczyków Stanisław Jaszczak.

4. Leksykon Olimpijczyków.

W ramach tego projektu efektowna książka wydana w formie encyklopedii trafiła do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w regionie. To było duże przedsięwzięcie, bo album trafił do 1699 szkół.

5.Olimpijskie Rajdy i spacery

Projekt miał na celu zwiększenie aktywności ruchowej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży oraz osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo. Olimpijczycy poprowadzili rajdy rowerowe i spacery na szlakach związanych ze sportowcami z regionu łódzkiego, odwiedzili miejsca związane z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych. Rajdy rowerowe odbyły się w Ujeździe, Witowie k. Piątku i Zgierzu, a spacery w Borysewie oraz na terenie gminy Nowosolna. W projekcie wzięli udział olimpijczycy: Agnieszka Nagay, Elżbieta Nowak, Małgorzata Pskit, Zbigniew Bródka, Tomasz Kupis, Tadeusz Mytnik i Mieczysław Nowicki.

6. Bieg Sylwestrowy

Ten projekt jest właśnie w realizacji. Do startu w XXXVII edycji Biegu Sylwestrowego już niewiele dni. W biegu na 10 km zostało niewiele wolnych numerów startowych (limit wynosi 500 uczestników). Zwycięzca biegu na 10 km otrzyma Puchar Prezydenta Miasta Łodzi, zwyciężczyni Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego. Poza tym odbędzie się bieg na 2 km dla młodzieży szkolnej. Zwycięzcy tego biegu otrzymają puchary ufundowane przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy. Odbędzie się również bieg VIP. Zgłoszenia http://bslodz.pl. ą