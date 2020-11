Szef Rady Miejskiej Łodzi grozi sądem politykom PiS i Solidarnej Polski. Marcin Gołaszewski: "Znieważają mnie, podważają reputację"

Gołaszewski zagroził sądowym pozwem o ochronę dóbr Radosławowi Marcowi, szefowi klubu PiS w Radzie Miejskiej Łodzi i Piotrowi Cieplusze, przewodniczącemu Solidarnej Polski w okręgu łódzkim. Obaj złożyli wniosek do Zespołu ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji przy Uniwersytecie Łódzkim, by ten zbadał działalność uniwersyteckich profesorów Marcina Gołaszewskiego i Macieja Rakowskiego, jednocześnie radnych, którzy według wnioskodawców swymi publicznymi wystąpieniami dyskryminują katolików i wyznawane przez nich wartości, posługują się także mową nienawiści.

Ostrzegał przed mową nienawiści, teraz nazywa PiS "bydlakami". PiS zarzuca hipokryzję Marcinowi Gołaszewskiemu, szefowi Rady Miejskiej Łodzi

We worek 3 listopada zareagował Gołaszewski. Nawiązując do swej aktywności podczas manifestacji Strajku Kobiet, stwierdził, że to PiS dyskryminuje Polki i Polaków. Zażądał wycofania wniosku z UŁ i przeprosin.