Szczepienia dzieci 5-11 lat przeciw koronawirusowi idą wolno. Zaszczepiło się 3 proc. dzieci z Łódzkiego. Pomoże kampania lub animacje?

Szczepienia najmłodszych dzieci przeciw COVID-19 w regionie łódzkim idą powoli. Dzieci w wieku 5-11 lat szczepione są od połowy grudnia. Jednak do przedświątecznej środy pierwszą dawkę przyjęło tylko 5 tys. ze 164 tys. dzieci w tym wieku. To jedynie 3 proc. populacji.

- Te dane niewątpliwie nie są satysfakcjonujące, bo procent zaszczepienia jest znikomy. Mamy nadzieję, że przyczyną tego stanu rzeczy jest okres przedświąteczny i aktywności z tym związane, a wkrótce liczba szczepień się zwiększy - mówił na konferencji prasowej wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

Przykładowo w łódzkiej Matce Polce do świąt zaszczepiono 130 dzieci, w szpitalu w Łowiczu 90 dzieci. W Bełchatowie przy ul. Energetyków na terminy do końca roku zapisało się 200 dzieci, w dwóch punktach szpitala im. Biegańskiego w Łodzi do końca roku zaszczepi około 230 dzieci.