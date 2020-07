Goście prowadzeni przez byłego reprezentanta Polski Mariusza Lewandowskiego zdobyli w 30 meczach 42 punkty i zajmują w pierwszoligowej tabeli siódme miejsce, a przypominamy, że pozycja szósta daje prawo gry o PKOEkstraklasę. GKS ma trzy punkty mniej, jest 10 i ciągle niepewny utrzymania w I lidze. To będzie szczególny mecz dla Marcina Węglewskiego, trenera gospodarzy. - Tak naprawdę w Niecieczy rozpoczęła się moja trenerska przygoda - mówi szkoleniowiec. - Prowadziłem Termalikę w 11 meczach ekstraklasy, awansowaliśmy do pierwszej ósemki ligi i był to duży sukces drużyny. Mam bardzo dobre relacje z rodziną Witkowskich, która łoży potężne pieniądze na funkcjonowanie drużyny. Dodam, że klub jest znakomicie zorganizowany. W zespole z Niecieczy gra do dziś jeszcze sześciu pikkarzy, którzy byli tam za moich czasów.

Szkoleniowiec GKS ma obecnie do dyspozycji 20 piłkarzy. Kontuzjowany jest jedynie bramkarz Kewin Komar.

I liga

31. kolejka. Piątek (10 lipca): Chojniczanka Chojnice - Chrobry Głogów (godz. 18, wynik meczu z pierwszej rundy 0:1), Zagłębie Sosnowiec - Warta Poznań (20.10, 3:2), Sandecja Nowy Sącz - Stal Mielec (17.40, 1:5), Odra Opole - Wigry Suwałki (16, 0:1). Sobota (11 lipca): Jastrzębie - Podbeskidzie Bielsko-Biała (12.40, 2:0), Stomil Olsztyn - Miedź Legnica (17.40, 1:4), GKSTychy - Puszcza Niepołomice (15.10, 1:2). Niedziela (12 lipca): GKSBełchatów - Bruk-Bet Termalika Nieciecza (15.10, 1:2), Radomiak Radom - Olimpia Grudziądz (12.40, 2:2).