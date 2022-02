Szajka złodziei grasuje w okolicach bloku przy ul. Liściastej

Pod blokiem na ul. Liściastej 42, dzisiaj ok. godz. 3:30, złodzieje ukradli cztery koła z samochodu marki hyundai. Pojazd zostawili podniesiony na zaimprowizowanym “podnośniku” z kostki brukowej. To kolejny tego typu incydent w okolicy bloku. Kilka tygodni wcześniej kół “pozbawiono” forda, wycięto katalizator z pojazdu marki toyota oraz skradziono samochód marki peugeot. Mieszkańcy są bardzo zaniepokojeni i nie wierzą, że to przypadek. Ich zdaniem, wszystkie te sprawy mogą być ze sobą połączone. CZYTAJ WIĘCEJ NA KOLEJNYCH SLAJDACH!