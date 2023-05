Synagoga w Łodzi w fatalnym stanie ZDJĘCIA. Właściciele jej nie remontują. Tak twierdzi prokuratura. Stąd proces właścicieli. Co im grozi?

Proces w Łodzi: przenieść synagogę

Oskarżeni to 74-letnia kobieta i 72-letni mężczyzna. Oboje są emerytami. Nie przyznali się do winy. Podkreślali, że synagoga jest w gestii gminy żydowskiej, a oni nawet kluczy do świątyni nie mają, w której od wielu lat nikt się nie modli. Ich zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie synagogi na teren gminy żydowskiej przy ulicy Pomorskiej 18. W praktyce wyglądałoby to tak, że świątynia stojąca w podwórku posesji z kamienicą i oficynami zostałaby rozebrana, zaś jej replika powstałaby przy ulicy Pomorskiej 18.

Oskarżeni narzekali też na wycieczki z turystami chcącym obejrzeć synagogę, przez co autokary blokowały wjazd do posesji i trzeba było wzywać policję. Ponadto nie ukrywali, że są zbulwersowani sytuacją, gdy nie czują się winni, a zostali oskarżeni i grozi im więzienie.