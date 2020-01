„Syn marnotrawny” wrócił do GKS Bełchatów

Piłkarz wrócił więc do Bełchatowa, gdzie tak naprawdę jest jego miejsce. Został wypożyczony przez Wisłę do GKS na pół roku. Wychowanek górniczego klubu uczestniczy już w zajęciach drużyny trenera Artura Derbina. - Cieszę się, że wróciłem do Bełchatowa, na pewno wracam do domu, by pomóc drużynie wspinać się w górę tabeli i strzelać bramki, bo z tego napastnik jest rozliczany - powiedział po podpisaniu umowy popularny „Zdybo”. - Czas w Krakowie wspominam pozytywnie, bo to był dla mnie osobiście dobry okres, kiedy wiele się nauczyłem, nawet pomimo porażek i trudnych momentów dla klubu. Dużo wyniosłem z wiślackiej szatni dzięki starszym zawodnikom, którzy mi pomogli i pokazali, jak wychodzić z takich sytuacji. Na pewno jestem bardziej dojrzały, także dzięki codziennej pracy z doświadczonymi piłkarzami. Mając w drużynie Pawła Brożka najmocniej popracowałem nad grą tyłem do bramki, bo jest w tym świetny.