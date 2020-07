Symbole szczęścia. Podkowa, drzewko szczęścia i inne rzeczy, które musisz mieć w swoim domu, aby być szczęśliwym

Mieszkanie to miejsce, w którym spędzamy dużo czasu. W nim czujemy się bezpieczni i kochani i zadowoleni. Warto dopomóc temu szczęściu i zadbać o to, aby znalazły się w nim symbole szczęścia i tak je zaaranżować, aby żyło nam się w nim dobrze.

Już od dawna wierzono w nadprzyrodzone moce rzeczy, które potrafiły chronić przed śmiercią, złymi duchami, odganiać złe duchy czy sprowadzać do domostw szczęście. Obecnie mimo tego, że wiele osób traktuje to z przymrużeniem oka to i tak można w ich domach odnaleźć wiele symboli szczęścia, takich jak podkowa, słonik z trąbą do góry, drzewko szczęścia czy dzwoneczki zawieszone przy drzwiach.

Do najważniejszych symboli szczęścia, które powinny znaleźć się w domu należą: