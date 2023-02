Sylwia Nowak podzieliła sią radosną nowiną i nową piosenką "Szczęście". Po trzech latach starań jest ciąży!

Sylwia Nowak po trzech latach starań jest ciąży!

"To jest takie rozdrapywanie rany. Myślę, że najgorsza w tych staraniach jest presja psychiczna. Każda taka uwaga to sól na ranę. W naszym przypadku też się tak zdarzało, że słyszeliśmy: a może pokażemy wam, jak się to robi, jak nie wiecie. Niby żartem puszczone, ale powodujące dużo bólu, stresu i łez..." - pisała kilka miesięcy temu.

Kariera Sylwii Nowak

Wcześniej swoim fanom Sylwia zaprezentowała już kilka singli: "Me gusta", "Bawię się świetnie", "Tricks", "Wolna jak", "Tańcz ze mną", "Brak" , "Tacy sami" i "światła miast". Przypomnijmy, Sylwię znamy też m. in. z seriali "Miłość na bogato", "Barwy szczęścia", "Na Wspólnej" czy "Święty". Zagrała też w filmach Patryka Vegi "Bad Boy" i "Pętla".

Swoją wokalną przygodę Sylwia rozpoczynała mając 4 lata - śpiewając ukochanemu dziadkowi Stanisławowi, który w latach powojennych miał swój zespół - był samoukiem w grze na skrzypcach i saksofonie. Rodzice Sylwii poznali się na studiach muzycznych i od tamtej pory muzyka jest nieodłącznym elementem życia ich rodziny. Sylwia w latach dziecięcych sama zabiegała, by rozwijać się muzycznie, co pokazywała wygrywając liczne dziecięce festiwale. Pewnego dnia spakowała plecak i poprosiła rodziców, by zapisali ją do szkoły muzycznej. Ukończyła Szkołę Muzyczną i st. im. Grażyny Bacewicz w Radomsku w klasie fortepianu.