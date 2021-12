Sylwestrowe dekoracje. Jak modnie powitać 2022 rok? Sprawdź, jak wykreować niezwykłą imprezę sylwestrową

Dekoracje sylwestrowe – balony, girlandy, konfetti, dyskotekowe światła i dobra muzyka pozwalają stworzyć we wnętrzu wyjątkowy nastrój. Wystarczy tylko garść pomysłów i trochę wyobraźni, żeby pożegnanie obecnego i powitanie Nowego Roku było wyjątkowe.

Motyw przewodniki – świetny pomysł na zabawę sylwestrową

Jeśli chcemy wykreować niezapomniany klimat imprezy sylwestrowej, to warto zaplanować powitanie Nowego Roku z motywem przewodnim w tle. Pomysłów jest całe mnóstwo: lata sześćdziesiąte czy przedwojenne, domówka w klimacie włoskim i hiszpańskim, z wybranym kolorem w roli głównej lub z Jamesem Bondem. Jeżeli tylko włączymy gości w przygotowania i każdy zaplanuje odpowiedni strój, a także dobierzemy dekoracje, muzykę i jedzenie do wybranego motywu, to mamy gwarancję, że impreza się uda i będziemy ją później wspominać z wielkim sentymentem.