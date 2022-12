Sylwester miejski 2022/2023 w Łódzkiem. Nie odbędzie się w większości miast, ale są wyjątki... - ZDJĘCIA

Prezydent Marcin Witko zapowiadając gwiazdę sylwestrowej nocy przypomniał, że względu na dobro czworonożnych przyjaciół, tych w domach, w schronisku czy dzikich w okolicznych lasach i rezerwacie miasto zrezygnowało z pokazu sztucznych ogni. Apel o rezygnację z wybuchów skierował także do tomaszowian:

- Wiem, że witanie Nowego Roku to czas radosny i fajerwerki są mocno wpisane w tradycję imprez sylwestrowych. Może jednak uda się nam ograniczyć stres tym, dla których to nie jest przyjemne, wywołuje strach i przerażenie? Zachęcam do przyłączenia się do naszej zabawy, a strzelają niech tylko korki szampana! Bardzo Was o to proszę. Nie używajcie petard i fajerwerków zwłaszcza w okolicy schroniska. Huk zawsze powoduje u mieszkańców tej placówki przerażenie. Proszę pomyślcie o tym - zachęca prezydent Marcin Witko.