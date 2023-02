Święta z dobrą energią. Zwycięskie projekty dobroczynne - oni z pasją działają na rzecz seniorów

Był początek grudnia, powoli wchodziliśmy w atmosferę Bożego Narodzenia - czas dzielenia się, myślenia o innych, zauważania ich potrzeb. Wspólnie z partnerem - Energą z Grupy ORLEN - zaprosiliśmy Was do udziału w wyjątkowym i rozpisanym na wiele tygodni projekcie charytatywnym „Święta z dobrą energią”. Co dokładnie było naszym celem? Chcieliśmy zwrócić uwagę na wyjątkową grupę społeczną, jaką są osoby starsze - zarówno te najbliższe nam, ale też żyjące w sąsiedztwie, często samotne, źle znoszące zmiany, jakie przynosi tocząca się blisko wojna, kryzys energetyczny i spowodowane tym koszty utrzymania. Tak poważne zawirowania wywołują obawy o przyszłość, także tę materialną, powodują chaos informacyjny, wprowadzają niepokój, z którym starsi ludzie często sami nie potrafią się zmierzyć. Wiedząc, że wiele instytucji, stowarzyszeń i fundacji na co dzień aktywnie działa na rzecz seniorów, poprosiliśmy o zgłaszanie inicjatyw, dając tym samym szansę na wypromowanie tej niezwykle ważnej społecznie działalności i chcąc nagrodzić interesujące projekty.