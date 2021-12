Świerki i jodły kaukaskie - cięte choinki już w sprzedaży ZDJECIA, CENY

Świerki i jodły kaukaskie

Już są cięte choinki

W marketach budowlanych i ogrodniczych, a także na stoiskach przed centrami handlowymi oraz na targowiskach łodzianie już mogą kupować cięte choinki. Do Bożego Narodzenia zostały tylko dwa tygodnie.

Stoisko z choinkami działa – jak co roku – na parkingu od strony ulicy Wólczańskiej przy rynku na Górniaku. Bardzo ładne, okazałe, zielone drzewka budzą zainteresowanie pierwszych klientów. Łodzianie oglądają, jaki jest wybór i pytają o ceny.

- Mamy jodły kaukaskie – informuje sprzedający. - Są trwałe, ich igły nie kłują i nie opadają.

Drzewko o wysokości ok. 3 m kosztuje tutaj 150 złotych, a niższe – w granicach 70-80 złotych.

Przed centrum handlowym Pasaż Łódzki przy alei Jana Pawła II wczoraj klienci także oglądali choinki, malowniczo przyprószone śniegiem.