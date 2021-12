Świąteczny koszyk zakupowy. Ile będą kosztować nas tegoroczne święta Bożego Narodzenia? Sprawdź ceny!

Kiszona kapusta, grzyby i śliwki to sekret udanego bigosu!

Głównymi produktami, które wzbogacają smak świątecznych potraw są m.in. suszone grzyby, suszone owoce, kiszona kapusta czy orzechy. Podstawą dobrego bigosu wigilijnego jest kiszona kapusta, którą w supermarketach można kupić w cenie 10,99zł / 3kg. Ważnym elementem tego dania są suszone grzyby. Zazwyczaj do bigosu zrobionego z 1 kg kiszonej kapusty dodaje się ok. 100g suszonych grzybów, które wzbogacą smak potrawy. Ceny grzybów są zróżnicowane np. podgrzybki całe, 50g to koszt 19,99zł, natomiast 20g borowików suszonych obecnie można zakupić w promocyjnej cenie 6,99 zł. Miłośnicy bigosu dodatkowo jego smak wzbogacają dobrej jakości suszonymi śliwkami. Śliwki suszone bez pestek firmy Bakalland to koszt 8,79zł/200g.