Świąteczne zmiany w rozkładach jazdy tramwajów i autobusów MPK w Łodzi

Nie będą mieli łatwego zadania pasażerowie MPK. W najbliższych dniach rozkłady jazdy będą się zmieniały jak w kalejdoskopie. Konia z rzędem temu, kto się w tym wszystkim połapie!

W dniach 23 i 30 grudnia cała komunikacja miejska będzie kurować wg rozkładu jazdy dla dnia roboczego. W dniach 23 - 31 grudnia będzie obowiązywał rozkład jazdy na czas ferii na liniach 53D i 84A. We wigilię- 24 grudnia oraz w sylwestra - 31 grudnia komunikacja miejska będzie funkcjonowała wg rozkładu jazdy dla dnia roboczego, ale zawieszone zostanie kursowanie tramwajów 7, 10A, 11A, 16 i 17.

W noce 24/25 i 25/26 grudnia obowiązywać będzie rozkład jak dla nocy z soboty na niedzielę, a w noce 26/27 i 27/28 grudnia obowiązywać będzie rozkład jak dla nocy z piątku na sobotę. Od nocy 24/25 grudnia do nocy 28/29 grudnia realizowane będą kursy do Pabianic linii N4B, a w noce 24/25, 25/26, 26/27 grudnia nie będzie kursowała linia N9 do Konstantynowa.