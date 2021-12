Świąteczne Targi Sztuki, Designu i Wszystkiego Dobrego w Art Inkubatorze. Co można było kupić i ile to kosztowało?

Lampy od architekta

Ceramika ręcznie lepiona

Daria Wójcicka z Brzoskwinka Studio specjalizuje się w ręcznie lepionej ceramice. Tak powstają m.in. oryginalne miseczki na sos sojowy czy podkładki.

- Każda jest inna - zapewnia artystka. - Stworzenie miseczki czy podkładki zajmuje 2-3 tygodnie.

Wyroby pani Darii ozdabiają także angielskie napisy będące grą słów, np: "Rice, rice baby", "Prawn to be wild" czy "I wish for fish". Kosztują ok. 25 zł.