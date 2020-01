Świąteczne Gwiazdeczki 2019. Nagrodziliśmy laureatów plebiscytu! [GALERIA FOTO]

Dwa razy więcej uczniów-obcokrajowców w szkołach w Łodzi

W ciągu roku dwukrotnie wzrosła liczba dzieci imigrantów uczących się w łódzkich podstawówkach. Chodzą one także m.in. do szkół w Piotrkowie, Skierniewicach, Zgierzu i w Pabianicach. Większość z nich to młodzi Ukraińcy. Zdaniem demografów, świadczy to o tym, że imigranci zapuszc...