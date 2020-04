Susza 2020 w Polsce. W województwie łódzkim wody brakuje na polach, w rzekach i lasach. Prognoza pogody na lato. Susza w kwietniu 2020

BRAK DESZCZU OZNACZA SUSZĘ

Jak podaje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na obszarze całego kraju opady stanowiły 67 proc. średniej wieloletniej, w pasie Polski centralnej (w tym w województwie łódzkim) - nawet poniżej 40 proc. A to oznacza już suszę atmosferyczną.

Konsekwencją tego jest susza rolnicza. Brak opadów wywiera wpływ na poziom wilgotności gleb i proces wegetacji roślin.

- To już trzeci rok z rzędu, gdy mamy tak sucho. Prowadzę gospodarstwo od kilkudziesięciu lat, tak długiego okresu suszy nie pamiętam - mówi Bronisław Węglewski, prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. - Ziemia jest sucha, wody nie ma na 30 centymetrów.

Brak wody może sprawić, że rośliny zaczną wysychać, a rolnicy będą zmuszeni dodatkowo nawadniać pola i wzrosną ceny żywności.

SUSZA OZNACZA NISKIE PLONY I WYSOKIE CENY

- Producenci warzyw czy owoców mogą jeszcze nawadniać, ale zbóż rolnik nie jest w stanie. Zboża są niskie, rzepak też. Niskie plony, to wysokie ceny. To wszystko odbije się na konsumentach. A na pomoc z zewnątrz nie ma co liczyć, bo u innych sytuacja jest podobna - wskazuje prezes Węglewski.