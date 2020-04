SUSZA 2020. Pogoda w Polsce w kwietniu. Brak deszczu gleba jest jak pył, panuje już wiosenna susza

SUSZA 2020. Pogoda w Polsce w kwietniu.

Niedobór wody w glebie, rzekach i zbiornikach wodnych utrzymuje się od dwóch lat. Ubiegłej jesieni spadło jej 55 litrów na mkw., a powinno 100 l na mkw. Pod tym względem zima też była żałosna. Takiego braku śniegu nie notowano od kilkudziesięciu lat.

POGODA W POLSCE NA WIOSNĘ 2020

- Jeśli taka tendencja się utrzyma, to grozi nam trzeci rok suszy - uważa Zdzisław Cyganiak, obserwator przyrody. - Na bagnach, w rowach i stawach poziom wody jest niski. Dodatkowo silny wiatr i przymrozki, które występowały w ostatnich tygodniach, przyczyniły się do wysuszenia gleby. Widać to na polach, gdzie posiane zboża ozime kiepsko wschodzą.

Susza odbije się na uprawach

Susza dotknęła także przydomowe ogródki i działki. Ziemia do pół metra w głąb zamieniła się w pył. Działkowcy i właściciele przydomowych zieleńców od kilku tygodni podlewają rośliny. Także w Ogrodzie Botanicznym pracownicy podlewają szczególnie te zimozielone, np. rododendrony, u których transpiracja trwa cały czas. Potrzebują one więcej wody niż rośliny dopiero wypuszczające liście. Wkrótce rozpocznie się okres intensywnego wzrostu roślin, w którym woda jest szczególnie potrzebna. A prognozy pogody na najbliższe dni nie przewidują istotnej zmiany. To może spowodować, że susza, zarówno glebowa jak i hydrologiczna, pogłębi się. Do najbliższej soboty temperatura zapowiada się wręcz letnia - od 18 st. C do 20 st. C, a w słońcu, którego nie zabraknie, jeszcze wzrośnie. Od wielkanocnego poniedziałku spadnie o kilka st. C, ale deszcz wciąż nie popada.