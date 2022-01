Sukcesja znów idzie pod młotek. Ile tym razem wynosi cena wywoławcza? Kiedy odbędzie się szósty przetarg na sprzedaż centrum?

Sukcesja została otwarta pod koniec września 2015 i działa do końca czerwca 2020 roku. Miało to związek z ogłoszeniem upadłości przez inwestora - Fabryki Biznesu. Od tego czasu w centrum działa syndyk, a decyzje podejmuje rada wierzycieli.

Przetarg za przetargiem

Centrum pod młotek trafiło po raz pierwszy w grudniu 2020 roku. Cena wywoławcza wyniosła wówczas 126 mln zł. Do przetargu nikt się nie zgłosił, podobnie jak do kolejnych, a odbyło się w ich sumie pięć. Za każdym razem cena wywoławcza była obniżana: do 120 mln zł, do 99 mln zł, do 85 mln zł. Ostatni przetarg miał miejsce w listopadzie ubiegłego roku, centrum można było za 80 mln zł i znów nie było chętnych.