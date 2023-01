Studniówki 2023. Wyjątkowe pary na studniówkach w Łódzkiem. Piękni, młodzi, uśmiechnięci. Oni przyciągali wzrok ZDJĘCIA

Studniówka to wyjątkowy moment w życiu. Do matury pozostaje jeszcze sporo czasu i zamiast stresować się nauką, można bawić się na balu w przyjaciółmi, kolegami i koleżankami. Maturzyści fantastycznie bawili się na studniówkach, które w Łódzkiem rozpoczęły się 6 stycznia. Od samego początku towarzyszą Im nasi fotoreporterzy. W ich obiektywie często pojawiają się uśmiechnięte, roztańczone i piękne pary. Trzymamy kciuki, by ich uczucie przetrwało, a w dzień wyników matur byli tak samo radośni, jak w chwili zrobienia tych zdjęć.