Studniówka w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Łodzi (ZDJĘCIA)

Piotr Pyrdoł nie jest już piłkarzem ŁKS, lecz Legii

ŁKS i Legia Warszawa – doszły do porozumienia w kwestii przeprowadzki do stolicy Piotra Pyrdoła. Dwudziestoletni piłkarz, który w pierwszej drużynie z al. Unii występował od 2017 roku, trafi do zespołu wicemistrza Polski już teraz.