Studniówka Technikum nr 3 - maturzyści bawili się na 110 dni przed egzaminami

Studniówka 2023

Studniówka Technikum nr 3

O godzinie 18. w piątek 13 stycznia 2023 rozpoczęła się studniówka uczniów Technikum nr 3 w Łodzi przy ul. Kilińskiego. Tradycyjnie na początek był polonez.

Tańczyli go uczniowie wraz z dyrekcją i wychowawcami. Do pierwszej pary zaproszona została Beata Świderska, dyrektor Technikum nr 3. Na balu było łącznie około 170 osób.

- To nasi uczniowie pięciu klas czwartych - ostatni rocznik po gimnazjum - mówi Beata Świderska. - Osoby, które miały takie życzenie mogły zaprosić osoby towarzyszące. Przybyli też wychowawcy, nauczyciele.