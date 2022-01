Studniówka 2022 w XXVI LO: Maturalna mafia w kasynie. ZOBACZ ZDJĘCIA

Studniówka XXVI LO

Maturalna mafia w kasynie

XXVI Liceum Ogólnokształcące jest jedynym w Łodzi, w której studniówka odbywa się zawsze w siedzibie szkoły. Tegoroczna odbyła się w piątek, 14 stycznia 2022. Maturzyści – tym razem to uczniowie klas III po gimnazjum – samodzielnie opracowali całą koncepcję imprezy. Zgodnie z tradycją szkoły wybrali temat wiodący balu - „Spotkanie mafijne w kasynie L’Baczor”, któremu podporządkowane zostały zaproszenia, dekoracje i program artystyczny.

Cała impreza odbyła się wyłącznie z udziałem uczniów i nauczycieli szkoły, bez osób z zewnątrz.

Rozpoczął ją efektowny polonez, przygotowany pod okiem nauczycielki wychowania fizycznego Katarzyny Okas, a także dodatkowo wykonany przez wybrane pary – pokazowy walc.

Do dyspozycji uczniowie mieli dwie wielkie sale - aulę, gdzie odbywała się część oficjalna, tańce, prezentowany był program artystyczny, a także salę gimnastyczną, w której ustawione zostały stoły osobne dla każdej klasy. Bal trwał do rano - do godziny 6.