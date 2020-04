Studenci z Łodzi przekonują do akcji #maska dla medyka. Wystarczy oddać swoją nieużywaną maskę do snorkelingu by pomóc

Kilka dni temu zbiórkę maskę do snorkelingu oraz wydruk adapterów rozpoczęli specjaliści z łódzkiego Bionanoparku, teraz chcą pomoc także studenci.

- Jako studenci Uniwerystetu Medycznego i przyszli lekarze czujemy się w obowiązku pomocy możliwie największej liczbie pracowników szpitali, dlatego też postanowiliśmy, równolegle ze zbiórką zorganizowaną przez Bionanopark, zachęcać łodzian do oddawania niepotrzebnych im teraz masek do snurkowania – wyjaśnia Jędrzej Gruchała, student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Studenci chcą dotrzeć do jak największej liczby osób, które posiadają w swoich domach maski do snorkelingu i zechcą je nieodpłatnie przekazać by pomóc łódzkim medykom.

Nie wystarczy jednak zebrać maski, potrzebne są także adaptery umożliwiające zamontowanie specjalnych filtrów przeciwwirusowych i przeciwbakteryjnych.

Studentom z Uniwersytetu Medycznego pomagają w tym celu koledzy z dwóch kół naukowych Politechniki Łódzkiej: SKN Miłośników Motoryzacji i SKN Skaner.



- Wykorzystując drukarki 3D dostępne na uczelni, jak również te udostępnione przez osoby prywatne, jesteśmy wstanie wydrukować nawet 60 takich adapterów na dobę - mówi Bartosz Opara, student Politechniki Łódzkiej.