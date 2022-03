Studenci Uniwersytetu Łódzkiego promują ekologiczny tryb życia! Już w ten weekend odbędzie się piąta edycja studenckiego Rekiermaszu!

Z miłości do ekologii

- Cóż, długo nie czekaliśmy, ponieważ pierwszy oficjalny REkiermasz miał miejsce 23 stycznia 2021 roku (był to Dzień bez opakowań foliowych), a pod koniec ubiegłego roku zostaliśmy wpisani do KRS jako stowarzyszenie, co oznacza, że formalnie uzyskaliśmy osobowość prawną. - opowiada.

Zero waste, less waste

Założyciele stowarzyszenia REkoncept na co dzień sami starają się żyć w duchu zero i less waste. Jak podkreślają, szerzą ideę, która jest im bliska, dlatego chcą promować to, co leży w ich naturze. Jak się to objawia?