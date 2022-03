Strażacy składają wnioski o dotacje na sprzęt z WFOŚiGW w Łodzi. Długa kolejka i całonocne dyżury, bo liczy się kolejność wniosków ZDJĘCIA Karolina Wojna

Strażacy składają wnioski o dotacje na sprzęt z WFOŚiGW w Łodzi. Długa kolejka i całonocne dyżury, bo liczy się kolejność wniosków, 22.03.2022 Grzegorz Gałasiński Zobacz galerię (50 zdjęć)

Gigantyczna kolejka samochodów strażackich oraz prywatnych, ale ze strażakami - ochotnikami w środku ustawiła się we wtorek, 22 marca, pod siedzibą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Strażacy czekają i pilnują kolejki przez całą noc, bo w środę rano, 23 marca, rusza przyjmowanie wniosków na doposażanie jednostek w sprzęt. Do podziału są 2 miliony zł, maksymalna kwota dotacji to 25 tys. zł. A liczy się kolejność składania wniosków.