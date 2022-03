Strażackie syreny nie zwiastują wojny. Druhowie-ochotnicy uspokajają uchodźców z Ukrainy i proszą o przekazanie im informacji Paweł Gołąb

Strażackie syreny alarmowe jedynie „zwołują” ratowników do akcji, a nie zwiastują zagrożenia dla zdrowia czy życia. Tak uspokajają druhowie-ochotnicy wszystkich przybyszów z Ukrainy, którym sygnały mogą kojarzyć się z ostrzeżeniami wprost wojennymi. I proszą Polaków, by przekazywali tę informację uchodźcom, by oszczędzić im stresu.