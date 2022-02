Straż miejska w Łodzi tnie etaty kierownicze i likwiduje kosztowny magazyn broni

Sześć pistoletów jest przygotowanych do sprzedaży - mówi Marcin Masłowski, rzecznik prezydent Łodzi - Dozór magazynu broni to wielotysięczny koszt utrzymania, koszty elektryczności i wyłączenie ze służby patrolowej człowieka do obsługi i konserwacji broni. Co do reorganizacji: w przypadku zastępcy komendanta ds. logistyki nastąpi redukcja etatu, Pozostałe osoby, których dotyczy reorganizacja pozostaną w Straży Miejskiej i będą wykonywać pracę na innych stanowiskach.