Strajk Kobiet. Łódzcy adwokaci udzielają bezpłatnych porad uczestnikom demonstracji. "To inicjatywa oddolna, daleka od partii politycznych"

W Łodzi demonstracje organizowane są bez przerwy od 23 października. Już po pierwszym weekendzie, podczas którego podczas demonstracji doszło do co najmniej kilku kontrowersyjnych i siłowych interwencji funkcjonariuszy, łódzka policja zapowiedziała ponad 40 wniosków do sądu o ukaranie demonstrantów. Kilka dni później w Łodzi doszło do najliczniejszej demonstracji od 1989 r. Według szacunków, udział w niej wzięło 27-30 tys. uczestników.

Tymczasem coraz więcej adwokatów z łódzkiej palestry chce pomagać demonstrantom pro bono, udzielając bezpłatnych porad prawnych.

- Do tej pory bezpłatne porady dla uczestników demonstracji zadeklarowało 65 łódzkich adwokatów, obecnie najczęściej udzielają teleporad - mówi adwokat Zbigniew Bakalarczyk, który jest pomysłodawcą akcji pro bono. - Akcja jest całkowicie spontaniczna, oddolna i daleka od inicjatyw jakichkolwiek partii politycznych.

Akcja pomocy pro bono dla demonstrantów ma pełne poparcie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. "(...) Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi udostępnia informacje o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uczestniczących w protestach oraz numery kontaktowe adwokatów, którzy zdecydowali się na udzielenie takiej pomocy" - informuje Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan ORA.